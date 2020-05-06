(Özel) Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı
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(Özel) Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı

(Özel) Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı
06.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:34

Bursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.

Bursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.

Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi İbrahim Durmaz'ın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu. Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana'da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı. Otomobilin peşini bırakmayan genç adam yeterli parayı biriktirip aracı almak için tekrar sahibiyle irtibata geçti. Bu defada otomobilin Bursa'ya satıldığını öğrendi. Buradaki sahibini uzun araştırmaları sonucu bulup kıran kırana bir pazarlık sonunda satmaya ikna eden Durmaz, mutlu sona ulaştı. Otomobil için 85 bin lira ödeyen ve dedesinin otomobiline sahip olmanın mutluluğunu yaşayan Ünlü, şimdi ona gözü gibi bakıyor.

Otomobillere ayrı bir tutkusu olduğunu ifade eden Yavuz Ünlü, "Dedemin 1967 yılında alıp 1975 yılında sattığı otomobilin dedemle olan fotoğrafını gördüm, sonra bu otomobili almak için harekete geçtim. Uzun araştırmalarım sonucunda aracın Adana'da olduğunu öğrendim. Sahibiyle irtibata geçtim ve almak istediğimi söyledim, istediği fiyatı karşılayabilecek param yoktu alamadım. Ancak para biriktirip amacıma ulaşmak için şehir şehir araştırmaya başladı. İstediğim aracın Bursa'ya satıldığını öğrendim, irtibata geçip sahibini buldum ve aracı 45 yıl sonra 85 bin liraya satın aldım. Şimdi dedemin aracına gözüm gibi bakıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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