Özel çocuklardan pasta yapma etkinliği
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Özel çocuklardan pasta yapma etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Kim Demiş ki Yapamayız" projesi kapsamında Bilecik Özel Eğitim Okulu'nda pasta yapma etkinliği düzenlendi.

14.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:00
Özel çocuklardan pasta yapma etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Kim Demiş ki Yapamayız" projesi kapsamında Özel Eğitim Okulu'nda pasta yapma etkinliği düzenlendi.


Etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü , Gençlik ve İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve öğrenciler katıldı.


Program renkli ve samimi görüntülere sahne olurken, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şeyh Edebali Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesi ortaklığında özel çocuklara yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan projede emeği geçenlere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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