Belediye Başkanının Öldürüldüğü An Kameralarda

Bir işçi tarafından silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün vurulma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Dün akşam saatlerinde Niğde'nin Yeşilgölcük belediye binasında meydana gelen olayda, iddiaya göre, geçici işçi olarak çalışan Serkan T. ile AK Parti'li Belediye Başkanı Hakkı Şengül arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Serkan T. yanındaki tabanca ile Başkan Şengül'ü ateş ederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Belediye Başkanı Hakkı Şengül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY KAMERALARDA

Dün akşam gerçekleşen olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde ilk olarak geçici işçi Serkan T.'nin binadan çıktığı ardından Başkan Hakkı Şengül'ün çıktığı görülüyor. Merdivenlerden inen zanlı Serkan T.'nin belinden silahı çıkardığını gören Başkan Hakkı Şengül, binaya girmeye çalışıyor. Elindeki silahla yeniden içeri giren zanlı ateş ettikten sonra koşarak belediye bahçesindeki motosikletine biniyor ve olay yerinden kaçıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli olay sonrasında jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.