Özdemir: "Taşkın koruma göleti ve ıslah çalışmaları çok önemli"
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Özdemir: "Taşkın koruma göleti ve ıslah çalışmaları çok önemli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Özdemir: 'Taşkın koruma göleti ve ıslah çalışmaları çok önemli'

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçe merkezinden geçen Teraskan Irmağı ve Hacıosman Deresi'nin ilçe için büyük risk taşıdığını belirterek, "Burada yapılacak taşkın koruma göleti, ıslah çalışmaları ve diğer çalışmalar halkımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçe merkezinden geçen Teraskan Irmağı ve Hacıosman Deresi'nin ilçe için büyük risk taşıdığını belirterek, "Burada yapılacak taşkın koruma göleti, ıslah çalışmaları ve diğer çalışmalar halkımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü'nden bir ekip Havza Belediyesi'nin taşkın göleti ve ıslah çalışmaları ile ilgili taleplerini yerinde inceledi. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdür Yardımcısı Miraç Taslak, Planlama Şube Müdürü Ender Kural ve 71. Şube Müdürü Ahmet Serdar Güzel'den oluşan heyet, Havza ziyareti kapsamında ilk olarak Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Havza Belediyesi tarafından Hacıosman Deresi ve Tersakan Irmağı için talep edilen taşkın koruma göleti ve ıslah çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçe merkezinden geçen Teraskan Irmağı ve Hacıosman Deresi'nin ilçe için büyük risk taşıdığını belirterek; "Burada yapılacak taşkın koruma göleti, ıslah çalışmaları ve diğer çalışmalar halkımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz ediyor. Önceliğimiz halkımızın can ve mal güvenliğini temin etmek. Bunun için de çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz" diye konuştu.

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdür Yardımcısı Miraç Taslak ve beraberindeki ekip, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile birlikte taşkın koruma göleti ve ıslah çalışmaları talep edilen Tersakan Irmağı ve Hacıosman Deresi'nde incelemelerde bulundular. - SAMSUN

Özdemir: 'Taşkın koruma göleti ve ıslah çalışmaları çok önemli'
Özdemir: 'Taşkın koruma göleti ve ıslah çalışmaları çok önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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