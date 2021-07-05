Özdemir Asaf, Lavinia kitabı konusu nedir? Özdemir Asaf Lavinia şiirleri
Özdemir Asaf, Lavinia kitabı merak konusu oldu. Kitap hakkında detaylar araştırılırken Lavinia yazarı kim, Özdemir Asaf, Lavinia kitabı konusu ve özeti nedir gibi konular merak edildi.
Konusu ile merak konusu haline gelen Özdemir Asaf'ın Lavinia kitabı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Özdemir Asaf, Lavinia kitabı konusu ve özeti nedir? Özdemir Asaf, Lavinia yazarı kim?
ÖZDEMİR ASAF, LAVİNİA KİTABI KONUSU NEDİR?
Özdemir Asaf'ın Lavinia şiir kitabının yazılışı hakkında aaltılan bir rivayet vardır. Bu rivayet şöyledir:
Özdemir Asaf, öğrenci olduğu dönemde platonik aşk duyduğu bir kıza Lavinia'yı yazar. Dizelerinden de anlaşıldığı üzere Lavinia, karşılıksız aşkını konu edinmektedir.
Kitaptan:
Yoğun, dosdoğru aşk şiirleri: Lavinia
Kendine özgü kısa, dokunaklı söyleyişiyle genç kuşak okurların her zaman ilgisini çeken Özdemir Asaf'tan aşkın tabiatına yaraşır, arzulu, dosdoğru, çelişkili, umutlu, gerçekçi, deli dolu, özlemli, romantik aşk şiirleri: Lavinia.
Söz aramızda,
İkimiz de herkes gibiyiz
Çırılçıplak olduğumuz zaman.