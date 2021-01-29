Özcan Özel kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında biyografisi!

Gündeme gelen isimlerin başında Özcan Özel geliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Özcan Özel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özcan Özel'in hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Siyasetçi Özcan Özel'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Özcan Özel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

ÖZCAN ÖZEL KİMDİR?

Özcan Özel, 13 Ocak 1959 tarihinde Karamürsel'de dünyaya geldi. Baba adı Mehmet, anne adı Şemsiye'dir. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden 1979 yılında mezun oldu.

Özcan Özel doğum tarihi : 13 Ocak 1959

Özcan Özel kaç yaşında : 62 yaşında

Özcan Özel mesleği ne : Siyasetçi, 27. dönem Milletvekili

Özcan Özel nereli : Karamürsel doğumlu

Özcan Özel, Yüksek Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda Matematik Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Daha sonra memuriyetten istifa ederek özel bir dershanenin kurucu temsilciğini ve müdürlüğünü yaptı. CHP Yalova İlçe Yöneticiliği, İl Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Yalova İli'nden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili seçildi.

Özcan Özel, evli ve iki çocuk babasıdır.