Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz biyografisi!

Şu aralar Star Tv'de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizinde rol alan Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen olan Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz oynadığı film ve diziler neler? Özcan Deniz hayatı ve biyografisi nedir?

Şu aralar Star Tv'de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizinde rol alan Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen olan Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz oynadığı film ve diziler neler? Özcan Deniz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz (d. 19 Mayıs 1972, Ankara), Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmendir.

19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir. Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikâyeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetmiştir.

1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaparken artık Aydın'da tanınan ve aranılan orkestra solisti olmuştur. Ardından İzmir ve Antalya'da sahne çalışmaları gelmiştir. Aydın'ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, hedefinde İstanbul'a gelme hayalleri oluşmaya başlamıştır. 1988 yılında İstanbul'a gelip, 1989 yılında Almanya'ya gitmiştir. Orada da müzik çalışmalarına devam eden Özcan Deniz'i İstanbul'da fark edemeyen yapımcılar; Münih'te keşfetmişlerdir.

İlk albüm çalışmasını 1992 yılında yapmış ve Yine Ağlattın Beni isimli albümünü piyasaya çıkarmıştır. 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albüm ile şöhreti yakalamıştır. 1994 yılında Beyaz Kelebeğim albümünü çıkarmıştır.Art arda çıktığı televizyon programlarında sinema camiasının da dikkatini çekmiştir. 1994 yılında Türk Sinemasının duayenlerinden Memduh Ün'ün Ona Sevdiğimi Söyle adlı filminde oynayarak, sinema ile ilk buluşmasını gerçekleştirmiştir.

1995 yılında vatani görevini yapan Özcan Deniz, 1997 yılında Yalan mı albümü ile müthiş bir dönüş yapmış ve aynı yıl Yalan mı adlı dizi ile televizyon izleyicileriyle buluşmuştur. Bir taraftan kendi öykülerini yazmak ve bunları hayata geçirmek en büyük arzusuyken bir taraftan da müzikal yolculuğuna devam ediyordu.Sırasıyla Çoban Yıldızı, Aslan Gibi, Leyla, Ses ve Ayrılık, Hediye albümlerini çıkarmış, 2009 yılında Sevdazede isimli albümünü çıkarmıştır.Mercan Dede'nin Su ve 3 Hürel Şarkıları albümlerinde birer şarkıyla yer almıştır.

Halen her sene bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Böbrek Vakfı, TOÇEV "Yaşasın Okulumuz", Kızılay dışında bu yıl; Coca Cola Türkiye ve WWF "Herşey Değişir" işbirliği ile Bafa' ya Su, Ege' ye Bereket projesi için hazırlanan ve tüm dünyada yayınlanan şarkısının Türkçe versiyonunu Özcan Deniz, Pamela ve Fuat ile birlikte seslendirmektedir.

Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk da onun için vaz geçilmez bir tutku olmuştur. 1999 yılında öyküsünü kendisinin yazdığı Aşkın Dağlarda Gezer adlı dizi ile tekrar televizyon izleyicileri ile buluşmuştur. 2002 yılında efsane dizi Asmalı Konak ile müzikte yakaladığı başarılı kariyeri, oyunculukta da yakalamıştır. 2004 yılında Haziran Gecesi, 2007 yılında Kader, 2008 yılında Aşk Yakar adlı projelerde yer almıştır. Daha sonra Samanyolu " adlı dizi ile televizyon izleyicilerinin evlerine konuk olmuştur.

Müzik ve televizyon dizileri çalışmaları ile birlikte, sinema filmi çalışmaları da devam etmektedir. 1994 de çektiği Ona Sevdiğimi Söyle den sonra 2002 yılında Kolay Para, 2003 yılında O Şimdi Asker, Asmalı Konak: Hayat, 2004 yılında öyküsü kendisine ait Neredesin Firuze, 2006 yılında Keloğlan Kara Prense Karşı, 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği Mevlana Aşkın Dansı adlı belgesel ile sinemaseverlerle buluşmuştur.

Özcan Deniz, 2011 Şubat ayında vizyona giren, Ya Sonra isimli senaryosunu üstlendiği filmde bu kez oyunculuğunun dışında yönetmen kimliği ile sevenleriyle buluşmuştur. 2012 yılında 11. Albümü Bi Düşün ile müzik hayatına devam ederken son olarak Yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği Araf (film, 2012) filminde kamyon şoförü Mahur karakterini üstlenmiştir. Yine yönetmenliğini üstlendiği ikinci sinema filmi Evim Sensin ile 2 Kasım'da sevenleriyle buluşmuş olup birçok dalda ödüle layık görülmüştür. Özcan Deniz şu sıralar yine senaryosunu, başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği üçüncü sinema filmi Su ve Ateş 15 Kasım 2013 tarihinde izleyicisi ile buluşmuştur. 2014 itibarıyla Fox TV'de yayınlanan Karagül adlı dizide rol almıştır. 2015 yılında Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide rol almıştır.

DİSKOGRAFİ

Yine Ağlattın Beni (1992, Nokta Müzik)

Hadi Hadi Meleğim (1993, Prestij Müzik)

Beyaz Kelebeğim (1994, Prestij Müzik)

Yalan Mı? (1997, Prestij Müzik)

Çoban Yıldızı (1998, Prestij Müzik)

Aslan Gibi (2000, Prestij Müzik)

Leyla (2002, Popüler Müzik)

Ses ve Ayrılık (2004, Deniz-Spotek Production)

Hediye (2007, DMC)

Sevdazede (2009, Avrupa Müzik)

Bi Düşün (2012, Poll Production)

FİLMOGRAFİSİ

1994 Ona Sevdiğimi Söyle

1996 Yer Çekimli Aşklar Cemal

2002 Kolay Para Cevher Yıldız

2003 O Şimdi Asker Yüzbaşı Volkan

2003 Asmalı Konak: Hayat Seymen Karadağ

2004 Neredesin Firuze Ferhat Can

2006 Keloğlan Karaprens'e Karşı Kara Prens

2008 Sarıkamış Beyaz Hüzün Teğmen Faik

2008 Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı Çelebi Hüsamettin

2011 Ya Sonra Adem

2012 Araf (film, 2012) Mahur

2012 Evim Sensin İskender

2013 Su ve Ateş Haşmet

2015 Sevimli Tehlikeli Yönetmen - Senarist

2016 Her Şey Aşktan oyuncu

2016 İkinci Şans