Özcan Deniz İsrail'i Kendine Müptela Etti!

İsrail'in Viva kanalında gösterilen 'İstanbullu Gelin'in ülkede her geçen gün büyüyen bir külte dönüştüğünü, bu Türk dizisi karşısında İsraillilerin tüm zamanların en yoğun histerisine kapıldıklarını aktaran Haaretz gazetesi, dizinin başrollerinden Faruk Boran'ı canlandıran Özcan Deniz'den 'İsrail'in yeni seks sembolü' diye söz etti.

SADECE MÜPTELALAR İÇİN

"Türkler geri döndü ve tüm İsrail'i kendilerine müptela ettiler" başlıklı çok geniş bir haber analiz kaleme alan gazeteci-yazar Ariana Melamed, İsraillilerin açtığı 'İstanbullu Gelin, sadece müptelaları için' başlıklı gruba da katılmak için talep gönderdi.

NEREYE BAKSAN FARUK BORAN'IN YÜZÜ

Talebin birkaç saat içinde kabul edilmesinin ardından kendini İsrail'in Özcan Deniz'in canlandırdığı Faruk Boran'ın resimlerinin basıldığı kupalara, şekerle çizildiği keklere bakarken bulduğunu belirten Melamed, grup üyelerinin Süreyya'nın güzel süveterlerinden nerede bulabileceklerine, internette nereden sipariş edebileceklerine dair kritik bilgileri aralarında paylaştıklarını kaydetti. Günde gelen yüzlerce mesaj arasında aklında en çok kalanı da aktaran yazar, Faruk'un Süreyya için aldığı çiçek buketini elinde tuttuğu fotoğrafın altına üyelerden birinin "Tatlım, ben beni bir demet maydonozla bile götürürsün" yorumunu yaptığını kaydetti.

FARUK'LA BİR SELFİE UĞRUNA SETE AKIN VAR

Faruk Boran yani Özcan Deniz ile selfie çekme umuduyla çok sayıda İsraillinin dizinin setine akın ettiğini belirten yazar, bu arada dolandırıcıların da seti gezdireceğiz diye kişi başı 200 dolar topladıkları turlar düzenledikleri, oysa seti gezmenin bedava olduğu ve oyuncu kadrosunun çok dostça davrandığı uyarısını yaptı.

EN BÜYÜK ARZULARI: FARUK İSRAİL'E GELSİN

Grup üyelerinin en büyük arzusunun Faruk'un İsrail'e gelmesi olduğunu aktaran yazar, onu görmek için İsrail'in antik liman kenti Kayserya'daki amfiteateri doldurmaktan söz ettiklerini kaydetti.

"HEPİMİZ BİRAZ TÜRK'ÜZ"

"Beğenin ya da beğenmeyin, biz biraz Türk'üz, liberal olduğumuza inanırken muhafazakarlığa derinden saplanmış haldeyiz, annemiz için 'benzemez kimse sana' derken ailenin her şeyden önce geldiğini ve sonunda aşkın kazandığını bilerek- daha 100'den fazla bölüm böyle gider."