Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2018 yılında evlendiği ve yaklaşık 15 ay evli kaldığı oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Birbirlerine yakın evlerde oturan Özcan Deniz ile Feyza Aktan karantina günlerini oğullarıyla birlikte Özcan Deniz'in evinde geçiriyorlar.

Kanal D'de yayınlanan "2. Sayfa" programının haberine göre karantina günlerini birlikte geçiren ikili yeniden evlenme kararı aldı.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Kuzey'in doğum günü olan 30 Nisan'da ikinci kez evlilik teklifi eden Özcan Deniz'e eski eşinin cevabı 'evet' oldu. Karantina sürecinde sorunları aşan Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın yakın zamanda yeniden nikah masasına oturması bekleniyor.

2018 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018 yılında evlenmiş ve kısa bir süre sonra da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Evliliklerinde sorunlar yaşayan Özcan Deniz ile Feyza Aktan kısa bir süre sonra boşanmıştı. Feyza Aktan boşanma sürecinde Özcan Deniz'den 15 milyon TL nafaka talep etmişti. Aktan ile anlaşma yoluna giden Deniz eski eşine 12 bin 500 lira nafaka, 2 ev ve bir araba vermişti. Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava 15 dakikada bitmişti.