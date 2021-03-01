Özberk Özdemir ve Kaan Tüzün eMilli takımda!

Ülkemizi başarıyla temsil edecek Özberk Özdemir ve Kaan Tüzün eMilli takımda! Ülkemizi FIFA'da yurt içi ve yurt dışı arenada temsil eden başarılı oyuncu Özberk Özdemir ve Kaan Tüzün eMilli Takım FIFA21 kadrosuna katıldı! eMilli Takımlar Resmi Twitter hesabı oyuncuların takıma katıldığını yaptığı paylaşımla duyurdu!

Özberk Özdemir ve Kaan Tüzün bundan sonraki uluslararası FIFA turnuvalarında ülkemizi temsil etmek için kıyasıya mücadele verecek.

ÖZBERK ÖZDEMİR KİMDİR?

Özberk 2002 yılında İstanbul'da doğdu. 2016 yılından beri futbol oyunları oynayan oyuncu 2019'dan beri de ülkemizde düzenlenen yerel turnuvalarda boy gösteriyor. Özberk, ilk olarak FIFA 20'de EA Sports'un resmi olarak düzenlediği bir turnuvaya katıldı. Başarılı oyuncu bu sezon Göztepe Spor Kulübü'nün eFutbol takımına transfer oldu. eMilli Takım seçmelerinin ilkini 2. olarak tamamladı ve büyük finale kalma başarısı gösterdi. Oynamayı en sevdiği Milli Takım oyuncusu ise Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu.

KAAN TÜZÜN KİMDİR?

Kaan 2003 yılında İstanbul'da doğdu. Tuzlaspor Alt yapısında yarı profesyonel olarak futbol oynuyor. 2010 yılından bu yana ise futbol oyunlarına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Kaan, 2019 yılından beri FIFA için düzenlenen turnuvalara katılıyor. Başarılı oyuncu, ilk kez bu sene EA Sports FIFA Global Series'de boy gösterdi. eMilli Takım seçmelerinin ilkini şampiyon olarak tamamladı ve büyük finale kalma başarısı gösterdi. Oynamayı en sevdiği Milli Takım oyuncusu ise Leicester City FC forması giyen Cengiz Ünder.

Playerbros ekibi olarak Özberk Özdemir ve Kaan 'e yeni kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Bayrakları tekrar tekrar astırmanız dileğiyle!

Kaynak: Playerbros