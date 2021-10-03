Özbekistan Oqdaryo Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalandı

OSTİM heyetinin Orta Asya Programı kapsamında ziyaretler gerçekleştiren heyet, Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta resmi görüşmelerde bulundu. Görüşmeler kapsamında Semerkant'ın Oqdaryo Belediyesi ile Ankara Kızılcahamam Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol, iki kent arasında tanıtım, kültür, spor ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini kapsıyor. Protokolü Oqdaryo adına Belediye Başkanı Süleymonov Najmiddin Baxriyevich, Kızılcahamam Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek imzaladı. Törende TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı, AK Parti Bölge Milletvekili Hemşerimiz Prof. Dr. Emrullah İşler, T. C. Semerkant Başkonsolosu aslen Polatlı'lı ve ilçemizin de damadı olan Salih Caner, Semerkant Vali Yardımcısı Feruz Nematullaevic Abilov, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Behzat Zeydan, Yaşar Özelge, OSTİM OSB Denetim Kurulu Üyesi Süleyman Eser, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı ile heyetleri sanayiciler yer aldı. Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, törende ilçemiz ile ilgili bilgiler verirken, ev sahiplerine türk bayrağı rozeti, şapka ve Belediye Başkanımız Sn. Süleyman Acar'ın mesajını içeren bir plaket sundu.

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