Özbekistan Oqdaryo Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özbekistan Oqdaryo Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Özbekistan Oqdaryo Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalandı

OSTİM heyetinin Orta Asya Programı kapsamında ziyaretler gerçekleştiren heyet, Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta resmi görüşmelerde bulundu.

OSTİM heyetinin Orta Asya Programı kapsamında ziyaretler gerçekleştiren heyet, Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta resmi görüşmelerde bulundu. Görüşmeler kapsamında Semerkant'ın Oqdaryo Belediyesi ile Ankara Kızılcahamam Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol, iki kent arasında tanıtım, kültür, spor ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini kapsıyor. Protokolü Oqdaryo adına Belediye Başkanı Süleymonov Najmiddin Baxriyevich, Kızılcahamam Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek imzaladı. Törende TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı, AK Parti Bölge Milletvekili Hemşerimiz Prof. Dr. Emrullah İşler, T. C. Semerkant Başkonsolosu aslen Polatlı'lı ve ilçemizin de damadı olan Salih Caner, Semerkant Vali Yardımcısı Feruz Nematullaevic Abilov, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Behzat Zeydan, Yaşar Özelge, OSTİM OSB Denetim Kurulu Üyesi Süleyman Eser, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı ile heyetleri sanayiciler yer aldı. Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, törende ilçemiz ile ilgili bilgiler verirken, ev sahiplerine türk bayrağı rozeti, şapka ve Belediye Başkanımız Sn. Süleyman Acar'ın mesajını içeren bir plaket sundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Esra Erol Şafak Sezer
Spor Marcao Mesut Özil Gökhan Töre Güven Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özbekistan Oqdaryo Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 15:09:31. #1.12#