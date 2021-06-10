Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin aşısından 1 milyon, Rus aşısından da 70 bin doz daha teslim aldı
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Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin aşısından 1 milyon, Rus aşısından da 70 bin doz daha teslim aldı

Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin aşısından 1 milyon, Rus aşısından da 70 bin doz daha teslim aldı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz ve Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından da 70 bin doz daha teslim aldı.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz ve Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından da 70 bin doz daha teslim aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Anhui Zhifei Longcom şirketi ile Çin Bilimleri Akademisinin ortak geliştirdiği "ZF2001" aşısından 1 milyon dozun, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından da 70 bin dozun daha Taşkent'te ulaştığı bildirildi.

Özbekistan'a son 4 ayda Çin üretimi "ZF2001" aşısından 3 milyon 500 bin doz, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Rus üretimi Sputnik V aşısından da 170 bin doz getirilmiş olduğu hatırlatılan açıklamada, böylece ülkeye getirilen aşı miktarının son aşılarla toplam 5 milyon 400 bin doza ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 44 bin 440 doz aşının uygulanmasıyla yapılan toplam aşı dozunun 2 milyon 477 bin 974'e çıktığı kaydedildi.

Son 24 saatte 243 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 102 bin 605'e, virüs tespit edilen 191 hastanın taburcu edilmesiyle virüsten iyileşenlerin sayısının 98 bin 592'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 311 hastanın tedavisinin sürdüğü, son 24 saatte 1 kişinin vefat etmesiyle ölenlerin sayısının 702 olduğu aktarıldı.

1 Nisan'da aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede, ilk etapta yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 4,1 milyon kişinin aşılanması öngörülüyor.

Ülkedeki aşı uygulaması için Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.????

Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin aşısından 1 milyon, Rus aşısından da 70 bin doz daha teslim aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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