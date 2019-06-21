Özbekistan'da "Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu Kültürüne Etkileri Uluslararası Sempozyumu"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu Kültürüne Etkileri" konulu sempozyum düzenlendi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi, TİKA ile Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi tarafından tertip edilen sempozyuma çok sayıda Özbek ve Türk bilim adamı katıldı. Sempozyumun açılısında konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, ortak medeniyetin kaynağı olan derin kültürün ve dilin köklerinin yattığı bu toprakların Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması sürecinin temel insan kaynağı olduğunu, bundan dolayı Türklerin bu toprakları "anayurdu" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Avazcan Marahimov, son dönemde en üst düzeye çıkan iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin bin yıllara dayandığını ve çok güçlü bağlara sahip bu ilişkileri hiçbir gücün engelleyemeyeceğini belirtti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Türkistan" olarak bilinen coğrafya eskiden beri farklı din, kültür ve medeniyetlerin hoşgörü içinde yaşadığı bir bölge ve kalbinin Özbekistan ve Türkiye olduğunu belirterek, çok sayıda alimin bu bölgede çıktığını ifade etti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ise sempozyumun iki ülke arasındaki bilimsel alandaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağına inandığını vurguladı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Varis Çakan, Orta Asya'nın kalbi olan bu topraklardan yetişen alimlerin dünyaya ışık saçtığını vurgulayarak, "Biz Türkistan ve Anadolu Türkleri, bu İpek Yolu'nu inşa eden doğu ile batı medeniyetini buluşturan halkız" dedi.

Sempozyum öğleden sonra gerçekleştirilen 4. oturum ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA