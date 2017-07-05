Özbekistan'da İmam Et-Tirmizi Türbesi Restorasyon Sonrası Ziyarete Açıldı

Özbekistan'ın Surhanderya vilayetindeki dünyaca ünlü muhaddis, bilgin İmam et-Tirmizi Türbesi restorasyon sonrası yeniden ziyarete açıldı.



"El-Camiü'l-Kebir" adlı eseriyle İslam dünyasında ün kazanan Ebu İsa Et-Tirmizi'nin türbesi yanında ayrıca milli mimarlık üslubuyla büyük bir kütüphane ve 420 kişi kapasiteli cami de inşa edildi. Yapılan peyzaj ve çevre düzenlemeleri ile doğaya uyumlu özel alanlar oluşturuldu. - TAŞKENT