Özbekistan'da Çalışan Şota Arveladze, Demirspor'dan Tiago'yu Transfer Etti

Ülkemizde; Trabzonspor, Kasımpaşa ve Kayserispor'da teknik direktörlük görevinde bulunan ve renkli kişiliğiyle tanınan Şota Arveladze, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın Pakhtakor takımının başına getirilmişti.

DEMİRSPOR'DAN TİAGO ARTIK ÖZBEKİSTAN'DA

Teknik direktör Şota'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Pakhtakor yetkilileri, en son Adana Demirspor formasını terleten Tiago Bezerra ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mavi- Lacivertli formayı terleten Tiago, 11 karşılaşmada 4 gol kaydetti. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu daha önce; Altay, Karşıyaka ve Adanaspor formalarını giymişti.

(Ajansspor)

