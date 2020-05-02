Özbekistan'da baraj duvarı çöktü, yüzlerce ev su altında kaldı
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Özbekistan'da baraj duvarı çöktü, yüzlerce ev su altında kaldı

02.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:40

Su altında kalan alanlardan detaylar TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da, şiddetli yağışların etkisiyle Sirderya vilayetinde baraj duvarı kısmen çökerken yüzlerce ev su altında kaldı, 70 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Su altında kalan alanlardan detaylar TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da, şiddetli yağışların etkisiyle Sirderya vilayetinde baraj duvarı kısmen çökerken yüzlerce ev su altında kaldı, 70 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü Murad Sadıkov, şiddetli yağışlar nedeniyle Sardoba Barajı'nın duvarının kısmen çökmesiyle yüksek miktarda suyun barajdan aktığını bildirdi.

Sadıkov, bölgedeki tarım arazileri ve bazı yerleşim alanlarının su altında kaldığını, yüzlerce evin hasar gördüğünü, 56 kişinin yaralandığını, taşkının meydana geldiği baraj yakınında yaşayan 70 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini aktardı.

Kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sadıkov, ayrıca baraj suyunun diğer ırmaklara yönlendirilmesi sonucu su akışının durdurulduğunu ifade etti.

Bakanlık, dün şiddetli yağışlar sonucu barajda taşkın meydana geldiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, felaketin ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'ın halen felaket bölgesinde bulunduğu bildirildi.

Barajda incelemelerde bulunmasının ardından mağdurlarla bir araya gelen Mirziyoyev, tahliye edilenler için gereken tüm koşulların sağlanacağını kaydederek, "Tüm güç ve araçları seferber edeceğiz. Koşullar iyileşinceye kadar, ben dahil hiçbir yönetici hiçbir yere gitmeyecektir." dedi.

2017 yılında inşası tamamlanan Sardoba Barajı, 922 milyon metreküp su kapasitesine sahipken Sirderya ve Cizzah vilayetlerindeki tarım arazilerinin sulanmasında kullanılıyor.

Özbekistan'da baraj duvarı çöktü, yüzlerce ev su altında kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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