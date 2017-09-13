Özbek Sanatçılar MKÜ'de
'Özbek Sanatçıların Fırçasından Türkiye Projesi' kapsamında ilimizi ziyaret eden Özbek sanatçılardan oluşan heyet Üniversitemiz Rektörlüğünü ziyaret ettiler.
Proje Kapsamında Özbek Sanatçıları Ağırladık
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Veysel Eren, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Kılınç, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Erhan Yengil Özbek sanatçılar Bahtiyar Mahkamov, Zebuniso Saripova, Komaliddin Abdullayev, Şahnaz Abdullayeva, Hurşit Ziyahanov ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Eren ile İl Kültür Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör hazır bulundu.
Ziyarette '' Özbek Sanatçıların Fırçasından Türkiye Projesi'' kapsamında yapılacak olan iş birliği ele alındı.
Özbek heyet ziyaret sonrası Üniversitemizde bulunan atölyeleri gezerek çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserleri inceleyip fikir alışverişinde bulundular.