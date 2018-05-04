AK Parti'den Diyarbakır milletvekili aday adayı olan Cihat Özateş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Özateş, temayül yoklaması öncesi partilileri ziyaret ederek, destek istedi.

AK Parti'den Diyarbakır milletvekili aday adayı olan ve İl Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığını yürüten Cihat Özateş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Özateş, yarın yapılacak temayül yoklaması öncesi AK Parti Bismil İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ile bir araya gelen Özateş, yeni parti binası için hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, temayül yoklamasında destek istedi. İl başkanlığında da partililerle bir araya gelen Özateş, Diyarbakır için adaylığa talip olduğunu belirterek, aday gösterilip, Meclis'e girebilmesi durumunda kentin ve gençlerin sorunlarıyla yakından ilgileneceğini dile getirdi. - DİYARBAKIR