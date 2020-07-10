Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13 Haziran'da sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un olaydan 6-7 saat sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bulutsuz'un bacaklarındaki ve kollarındaki morluk ile çenesindeki yara görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, geçtiğimiz hafta bir süredir birlikte olduğu oyuncu Ozan Güven tarafından bir saatten fazla şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Olayın ardından Güven'den şikayetçi olan Bulutsuz'un vücudundaki darp izlerini gözler önüne seren fotoğrafları ortaya çıktı

DARP İZLERİNİ YAKIN ÇEVRESİNDEN GİZLİYOR

Sözcü'nün ulaştığı fotoğraflarda Bulutsuz'un vücudunda çok sayıda morluk, çürük, yara bere bulunurken, yaşadığı olayı arkadaşlarından ve çevresinden gizlediği öğrenildi. Fotoğraflara göre vücudunda çürük olmayan yer kalmayıncaya kadar şiddet gördüğü görülen Deniz Bulutsuz'un güneş gözlüğü ile dolaştığı, kolundaki morlukları gören arkadaşlarının 'Ne oldu?' sorusuna, "Motordan düştüm" diye cevap verdiği öğrenildi.

UTANDIĞI İÇİN OLAYDAN 5 GÜN SONRA SAVCILIĞA GİTTİ

13 Haziran'dan Güven'in şiddetine maruz kaldığı için utanan Bulutsuz, darp olayını kimseye söyleyemediği için olaydan 5 gün sonra oyuncudan şikayetçi olmuştu. Deniz Bulutsuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet Bürosu'na giderek ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' uçlarından yargılanmasını istemişti.

OZAN İDDİALARI REDDETTİ

Kendi evinde saldırıya uğradığını ve olayın mağdurunun kendi olduğunu belirten Ozan Güven ise "Bu olay kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğim için bana kurulan bir komplodan ibarettir" demişti.