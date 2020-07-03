Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den yeni açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
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Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den yeni açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisini darp ettiği gerekçesiyle dava açtığı Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin" dedi.

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den yeni açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
03.07.2020 23:50 | Son Güncelleme: 04.07.2020 00:07

Oyuncu Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla tepkilerin odağında oldu. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği Ozan Güven, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"BEN SABREDİYORUM SİZ DE SABREDİN"

Ozan Güven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebebiyet veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır. Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin" ifadelerini kullandı.

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den yeni açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin

OZAN VE SEVGİLİSİ ARASINDA NE OLDU?

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a tartıştıktan sonra şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulutsuz, Güven tarafından bir saatten fazla şiddete maruz kaldığını söyledi. Şiddet olayının ardından Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un aldığı darp raporunda vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve çürükler tespit edildi. Bulutsuz, kan oturan gözünün içinde cam kırığı olma ihmaline karşı sağlık kuruluşunda muayene olması istendi.

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