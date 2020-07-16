Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
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Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada

Ozan Güven'den şiddet gördüğü iddia edilen Deniz Bulutsuz'un evden kaçıp çıplak ayakla sokakta yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

16.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:16

Oyuncu Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 21 Ocak'ta hâkim karşısına çıkacak. Olayla ilgili ise bazı kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde Deniz Bulutsuz saat 03.38'de çıplak ayakla yürüyor. Görüntülerin devamında ise saat 3:40 sıralarında Güven'in şoförünün görüntüye giriyor. Söz konusu görüntülerin Deniz Bulutsuz'un darp edildiği geceye ait olduğu belirtiliyor.

13.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti. Önceki gün ise Ozan Güven'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına Günaydın ulaştı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde, Bulutsuz'un çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada

ŞOFÖRÜ DE KADRAJA GİRİYOR

Bulutsuz'un görüntülerinin devamında 03.40 sularında Güven'in şoförü Hasan D.'nin görüntüye girdiği belirlendi. Güven'in ifadesinde belirttiği benzin istasyonunun kamera görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinde Güven'in şoförüne ait aracın istasyona girdiği ve marketten alışveriş yaptığı görülüyor. Ancak bu sırada Bulutsuz'un içeride olup olmadığı belirlenemedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Güven'in Bulutsuz ile olay günü tartıştıkları, Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açılınca Güven'in genç kadına sinkaflı sözlerle hakaret ettiği anlatılmıştı. Yaşanan tartışmada Güven'in genç kadını eliyle ve silahtan sayılan abajurla vurarak darp ettiğinden söz edilmişti.

Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Haber Yorumları (1)
MEMET33: YAHU YETER ŞU ADAMLARIN REKLAMINI YAPTIĞINIZ, SANKİ MEMLEKETTE BU 2 ŞAHSİYETTEN BAŞKASI YOK. HERGÜN ONLARCA ÇOCUK-KADIN VE HAYVANLAR ZULÜM GÖRÜP KATLEDİLİRKEN.
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