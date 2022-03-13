Özalp'te bir ev kısmen çöktü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özalp'te bir ev kısmen çöktü

İhlas Haber Ajansı - Nihat Özbay - Genel
 - Güncelleme:

Özalp'te bir ev kısmen çöktü Van'ın Özalp ilçesinde bir ailenin evi kısmen çöktü.

ÖZALP, VAN (İHA) - Özalp'te bir ev kısmen çöktü

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde bir ailenin evi kısmen çöktü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bağrıaçık Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Can isimli şahsa ait ev, eriyen kar sularının toprağı yumuşatmasıyla kısmen çöktü. İnşaat işçisi olan Faruk Can, eşi ve çiftin 3 çocukları evin çökmesiyle dışarıda kaldı. Aile, geçici olarak akrabalarının yanına yerleşti.

Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır da mahalleye giderek Can ailesine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu ve kendilerine gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

Özalp'te bir ev kısmen çöktü

Özalp'te bir ev kısmen çöktü

Özalp'te bir ev kısmen çöktü

Özalp'te bir ev kısmen çöktü

Özalp'te bir ev kısmen çöktü

Özalp'te bir ev kısmen çöktü

İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay - Genel

Özalp, kar, Van, Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title