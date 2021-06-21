Özalp'ta tandır evi ve ahırın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özalp'ta tandır evi ve ahırın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Özalp'ta tandır evi ve ahırın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde bir tandır evi ve ahırın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Van'ın Özalp ilçesinde bir tandır evi ve ahırın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Eski Emek köyünde İbrahim Yiğit'e ait tandır evi ve ahırın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında tandır evi ve ahırda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hande Ataizi Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özalp'ta tandır evi ve ahırın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:44:51. #1.14#

title