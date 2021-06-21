Özalp'ta tandır evi ve ahırın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Van'ın Özalp ilçesinde bir tandır evi ve ahırın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Van'ın Özalp ilçesinde bir tandır evi ve ahırın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Eski Emek köyünde İbrahim Yiğit'e ait tandır evi ve ahırın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında tandır evi ve ahırda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı