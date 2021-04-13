Özalp'ta 8 okulda eğitime ara verildi
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Özalp'ta 8 okulda eğitime ara verildi

İhlas Haber Ajansı / NİHAT ÖZBAY - Haberler | Yerel

Özalp'ta 8 okulda eğitime ara verildi Van'ın Özalp ilçesinde bulunan 8 okulda öğretmen ve öğrencilerin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

Özalp'ta 8 okulda eğitime ara verildi

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde bulunan 8 okulda öğretmen ve öğrencilerin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

Özalp ilçesinde bulunan Yavuzlar İlkokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sağmalı İlkokulu, Sağmalı Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sağmalı Said Nursi İmam Hatip Ortaokulu, Sağmalı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karasu İlk ve Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunda görev yapan öğretmen ve öğrencinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime 7 gün süreyle ara verildiği ve uzaktan eğitim uygulanacağı bildirildi.

Özalp'ta 8 okulda eğitime ara verildi
Özalp'ta 8 okulda eğitime ara verildi
Özalp'ta 8 okulda eğitime ara verildi
Özalp'ta 8 okulda eğitime ara verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT ÖZBAY

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