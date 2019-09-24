Öz Taşıma-İş, üyelerine 400 adet çeyrek altın, 500 tane gram altın hediye etti

24.09.2019 11:47

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "2019 yılının Ağustos ayı itibariyle üyelerimizin kendi veya çocuklarına düğünlerine yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerimizle katılarak 400 adet çeyrek altın, üyelerimizin evlatlarının sünnet düğünlerinde 500 adet gram altın hediyesi takdim ettik" dedi.



HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. ve Balpark A.Ş.'de çalışan sendika üyeleri ve aileleriyle birlikte piknikte bir araya geldi. Toruntay, "Birlik ve beraberlikten güç doğar. Biz de üyelerinden güç alan bir sendikayız. Onlar varsa biz varız" dedi.



Şölen havasında geçen ve yüzlerce üye ve üye yakının katıldığı piknikte konuşan Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, sendika üyeleriyle her fırsatta bir araya gelmeye ve onlarla vakit geçirmeye özen gösterdiklerini belirtti. Toruntay, "Üyelerimizle her fırsatta birlikte oluyor, acı ve tatlı günlerinde birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Piknik etkinliğimiz, hem bizler hem de üyelerimizin deşarj olması açısından oldukça faydalı oluyor. Sendika olarak üyelerimizin iş ortamından biraz olsun uzaklaşıp nefes almalarına fırsat oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"400 adet çeyrek altın, 500 adet gram altın hediye ettik"



Öz Taşıma İş Sendikası tarafından geleneksel hale getirilen piknik organizasyonunun bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde görevli sendika üyeleriyle birlikte gerçekleştirildiğini belirterek, "Yoğun bir katılım oldu ve biz bu durumdan oldukça memnunuz. Biz üyelerimizle var olduğumuzu bilen, üyelerimiz için çaba sarf eden bir sendikayız. Sendikacılığı sadece Toplu İş Sözleşmesi imzalamak olarak görmüyoruz. Sosyal sendikacılığı kendimize şiar edinerek, bu doğrultuda çeşitli planlamalar ve etkinliklerle üyelerimize hizmet ediyoruz. Üyelerimizin acı günlerinde olduğu gibi mutlu günlerinde de yanında olmaya devam ediyoruz. 2019 yılının Ağustos ayı itibariyle üyelerimizin kendi veya çocuklarına düğünlerine yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerimizle katılarak 400 adet çeyrek altın, üyelerimizin evlatlarının sünnet düğünlerinde 500 adet gram altın hediyesi takdim ettik. Yine bu yılda sendika olarak üyelerimizin üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinde okuyan çocuklarına eğitim yardımı yapacağız. Üyelerimizden vefat edenlerin ailelerine 30 bin Türk Lirası ferdi kaza sigortasının çeklerini takdim ettik" şeklinde konuştu.



Pikniğe Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ile birlikte, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Genel Müdürü Atınç Akıncı, BALPARK A.Ş. Genel Müdürü Hakan Buyurkan, BALPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akyan, Öz Taşıma İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Osman Coşkun ve daire başkanları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA