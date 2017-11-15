Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay: "Kıbrıs Türkü Kardeşlerimin Cumhuriyet Bayramı'nı...
İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Toruntay mesajında, "15 Kasım 1983 yılında baskılara boyun eğmeden asil mücadelelerini kararlılıkla sürdürerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran Kıbrıs Türkü kardeşlerimin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devleti olarak Ada'da barış ve istikrarı korumayı hedeflemekte, bu mücadelesini de tüm dünyanın gözü önünde sabır ve iyi niyetiyle sürdürmektedir. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek, her türlü desteği vereceğiz. İnanıyorum ki Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz, ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü altında aydınlık ve müreffeh günlere güvenli bir şekilde ilerleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; refah, barış ve güven dolu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA