Öz Çelik İş Sendikası Seydişehir Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Seydişehir Öz Çelik İş Sendikası Seydişehir Şubesinin olağan genel kurul seçimleri yapıldı.

Mevcut Başkan Hüseyin Kaban'ın yeniden başkan seçildiği seçimlerde 136 delege oy kulandı.

3 adayın yarıştığı genel kurulda konuşan Genel Başkan Yunus Demirci, sendikal faaliyetlerde emekçi işçi kardeşlerinin yanında olduklarını kaydetti.

Daha sonra geçilen seçimlerde ilk turda yüzde 51 salt çoğunluk sağlanamadığı için, ikinci tur seçimlere geçildi. İkinci tur seçimde Celal Uğurlu adaylıktan çekilirken Adnan Özbay 46 oy, Hüseyin Kaban ise 86 oy alarak tekrar başkan seçildi.

Hüseyin Kaban Başkanlığında yönetim kurulu üyeliğine Musa Elitok, Murat Yıldız, Muammer Acar, Hamza Köse seçildi.

Özçelik İş Sendika binasında gerçekleşen seçime Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Öz Çelik Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Genel Başkan Yardımcısı Ferhan Öner, davetliler ve delegeler katıldı. ???????