2021 yılında yayınlanan en büyük oyunlar genellikle güçlü hikayeleri öne çıktılar. Bu güçlü hikayeler de çoğu zaman oyuncular tarafından oldukça beğenilen kötü adamlara yani Villainlere sahip. İyi tasarlanmış ve güçlü bir kötü adam oyunu her zaman bir adım ileriye götürür.

Video Oyunlarda En Popüler Kötü Kahramanlar - 2021

Video oyunlarda ana kahramanlar kadar kötü adamlar da oyunun popülerliğine katkı sağlar. Bu kötü adamların hikayeleri ve işlenişleri oyunun kalitesini belirler. Bazı oyunlarda ana kahramanlar tarafından kolayca alt edilen bazılarında ise daha derin bağlara sahip kötü kahramanlar kullanılır. Bu Villainlerin kalitesi oyuncunun oyuna bağlanmasında büyük rol oynar. Bowser, GLaDOS, Sephiroth gibi efsaneleşmiş kötü adamlar bunun en büyük kanıtıdırlar.

2021 yılı büyük çoğunlukla COVID-19 pandemisinin gölgesinde geçse de oyun sektöründe bu yıl yine de güzel işler yapıldı. Yeni yıl sonlanırken geliştiriciler 2022 için planlarını hazırlarken oyun severler de 2021 yılı en iyi kötü adamlar listesi için seçimler yaptılar. Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır, bu nedenle içlerinden en sevdiğinizi siz kendi birinciniz olarak görebilirsiniz.

Ardo - Cris Tales

Julianne Blake - Deathloop

Anton Castillo - Far Cry 6

Escharum - Halo Infinite

Toshi - Kena: Bridge of Spirits

Grand Unifier Raker - Marvel's Guardians of the Galaxy

Raven Beak - Metroid Dread

Maligula - Psychonauts 2

Emperor Nefarious - Ratchet and Clank: Rift Apart

Mother Miranda - Resident Evil Village

2021 yılı en iyi kötü adamlar listemiz bu şekilde. Peki sizin bu sene için en beğendiğiniz kötü adam karakteri hangisi?

Kaynak: Gamerant

Oyunlarda 2021 Yılının En İyi 10 Villain'i (Kötü Adam) yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.

Fanzade - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet