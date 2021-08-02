Oyunculuğu Kerem Alışık aşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyunculuğu Kerem Alışık aşıladı

Oyunculuğu Kerem Alışık aşıladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Trabesk albümünde Türkiye'nin en büyük ozanı Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu?' eserini cover'layarak müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Begüm Polat, Gardırop Magazin dergisine müzisyenlikten oyunculuğa uzanan serüveni hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hedefleri doğrultunda çok çalışan, besteler yapan Polat, gönlünde iki aslanı barındıranlardan. Aysel Gürel'in rüyalarına girmesiyle müzik kariyeri için adımlar atmaya başlayan Polat, Kerem Alışık'ın destek vermesiyle oyunculuk aşkı filizlenmeye başladığını söyledi.

İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı Koyver Gitsin filminde başrol oynayan Polat, "Müzik için İstanbul'a geldiğim sırada Kerem Alışık bana el verdi. Oyunculuk alanında da olmam gerektiğini, yetenekli olduğumu söyledi. Sadri Alışık konservatuarında okuttu beni. Bende çok çalıştım dereceyle okulu bitirdim. O alanın yolunu Kerem abi açtı. Alışık ailesine minnet ve büyük sevgi saygı duyuyorum" diye konuştu.

Sezen Aksu ile de düet yapmak çok istediğini belirten Polat, "Sezen Aksu ile benzer ruh hallerinin farklı çağlarıyız. Aynı ruhlar birbirini hisseder. Ben Sezen'i hissediyorum. Tanımıyorum ama Aysel Gürel hep rüyalarımda bana onu tanıttı. Bence olmaması için hiç bir neden yok. Zaten bu şehre gelmem de bu rüyanın eseridir" dedi.

Oyunculuğu Kerem Alışık aşıladı
Oyunculuğu Kerem Alışık aşıladı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ersin Tatar Tanju Özcan Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Metin Oktay Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyunculuğu Kerem Alışık aşıladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:18:28. #1.15#

title