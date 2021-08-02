Oyunculuğu Kerem Alışık aşıladı

Trabesk albümünde Türkiye'nin en büyük ozanı Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu?' eserini cover'layarak müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Begüm Polat, Gardırop Magazin dergisine müzisyenlikten oyunculuğa uzanan serüveni hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hedefleri doğrultunda çok çalışan, besteler yapan Polat, gönlünde iki aslanı barındıranlardan. Aysel Gürel'in rüyalarına girmesiyle müzik kariyeri için adımlar atmaya başlayan Polat, Kerem Alışık'ın destek vermesiyle oyunculuk aşkı filizlenmeye başladığını söyledi.

İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı Koyver Gitsin filminde başrol oynayan Polat, "Müzik için İstanbul'a geldiğim sırada Kerem Alışık bana el verdi. Oyunculuk alanında da olmam gerektiğini, yetenekli olduğumu söyledi. Sadri Alışık konservatuarında okuttu beni. Bende çok çalıştım dereceyle okulu bitirdim. O alanın yolunu Kerem abi açtı. Alışık ailesine minnet ve büyük sevgi saygı duyuyorum" diye konuştu.

Sezen Aksu ile de düet yapmak çok istediğini belirten Polat, "Sezen Aksu ile benzer ruh hallerinin farklı çağlarıyız. Aynı ruhlar birbirini hisseder. Ben Sezen'i hissediyorum. Tanımıyorum ama Aysel Gürel hep rüyalarımda bana onu tanıttı. Bence olmaması için hiç bir neden yok. Zaten bu şehre gelmem de bu rüyanın eseridir" dedi.

Kaynak: Snob Magazin