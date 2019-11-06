Oyuncu Yasemin Kay Allen, kendisine tecavüz etmek isteyen tacizciyi ifşa etti

06.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:00

Birçok dizi ve projedeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'e sapık dadandı. Taciz mesajları aldığını söyleyen oyuncu, sapığın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak ifşa etti.

"TECAVÜZ ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Çi, 46 Yok Olan ve Merhamet gibi başarılı işlerde rol alan Yasemin Kay Allen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır." dedi.

"BU ADAMIN TANIDIĞI KADINLARA NE YAPABİLECEĞİNDEN ENDİŞELİYİM"

Güzel oyuncu, bu kişiyi engellemesini söyleyenlere ise şu cevap verdi "Engöllö götsön" yazacaksanız yazmayın. Engelledim zaten. Her gün atıyor neredeyse, bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim."

YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

10 Temmuz 1989 tarihinde Londra'da doğmuştur. İngiliz asıllı sinema oyuncusu Suna Yıldızoğlu'nun kızıdır. Babası İngilizdir. Üç aylıkken annesinden boşanan babası Dudley Allen Güney Afrika'da yaşamaktadır.

Yasemin Kay Allen İlkokulu Türkiye'de okudu. 2000 yılında 11 yaşında annesiyle birlikte Avusturalya'ya gitti ve oraya yerleşti. Liseyi Avustralya'da okudu. Queensland Universitesinde Sinema Televizyon bölümünü kazandı ve 2008 yılında Kozmetik şirketi L'Oreal'in Yeni Yüz yarışmasında finalist oldu. 2008 yılında annesinin peşinden Türkiye'ye geri geldi. Sonra da Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. İlk dizisi olan Elif adlı dizide başrol oynamıştır.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide rol aldı. Merhamet dizisinin final yapmasıyla beraber Yasemin Allen Muhteşem Yüzyıl dizisine transfer oldu. Yasemin Allen, 2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Şükrü Özyıldız ve Kerem Bursin ile başrolleri paylaştı.