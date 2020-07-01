Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti. Oyuncunun evlat acısı yaşayan kız kardeşi, hayatını kaybeden kızına Instagram hesabından "Kavuşacağımız günü özlem ve hasretle bekleyeceğim" diyerek veda etti.

Son olarak Show TV ekranında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Yasemin Hadivent'in kız kardeşinden olan 4 yaşındaki yeğeni Melisa bugün hayatını kaybetti. Oyuncunun evlat acısı yaşayan kardeşi Nazenin, Instagram hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı.

"MELEK OLARAK GELDİN VE MELEK OLARAK GİTTİN"

Bugün hayatını kaybeden evladının fotoğrafını paylaşan acılı anne, "Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim yavrum. Emanetimi bugün kollarımda teslim etti. Sen bu dünyaya ete kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın. Bir gün kavuşacağız özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım" dedi.

Genç anne, peş peşe gelen taziye mesajları için de "Arayan soran herkese teşekkür ederiz ama aile olarak şuan konuşabilecek durumda değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.