Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
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Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti

25.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:08

Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde bir veda yaşandı. Başrol oyuncularından Uğur Güneş, rol gereği ölerek diziden ayrıldı. Oyuncu sosyal medya hesabından bir de duygusal paylaşım yaptı.

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam 78. yeni bölümüyle ekrana geldi. Çukurova son bölümde trafik kazası yapan Yılmaz Akkaya, hastanede yaşam mücadelesi verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Aracığıyla seyir halindeyken kontrolü kaybeden Yılmaz, uçurumdan yuvarlandı. Kazaya şahit olan Demir ise Yılmaz'ı yanan araçtan kurtardı. Uzun bir ameliyatın ardından kendine gelen Yılmaz, kendisini kurtaran Demir'le helalleşti.

Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti

Ancak durumu kritik olan Yılmaz, Züleyha'yla konuştuğu sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölümü Çukurova'yı yasa boğdu.

Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti

"BAŞKA SERÜVENLERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Dizide 3 sezondur Yılmaz Akkaya rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş ise son bölümle veda etmiş oldu. Sosyal medya hesabından diziye veda mesajı paylaşan Uğur Güneş "Evet... Bir serüvenin daha sonuna geldim. Öncelikle yapımcılarıma, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, cefakar set ekibine, bütün benliğimle sevdiğim Adana halkına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen seyircimize sonsuz teşekkürler. Başka serüvenlerde görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun" dedi.

Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
Haber Yorumları (4)
HASAN SALİH: ÇOK ÜZÜLDÜK AİLECEK 3 GÜNDÜR YEMEK YEMİYORUZ
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REALİST: yav arkadaş evelsi gün Ertuğrul Gazi öldü annem ağladı dün de Yılmaz öldü annem yine ağladı ne istiyorsunuz yav kadıncağızdan yazşı 63 olmuş :)
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AH BE YILMAZ: bu dizinin ilk bölümleri harikaydi gerisi fasa fiso
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