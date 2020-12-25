Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde bir veda yaşandı. Başrol oyuncularından Uğur Güneş, rol gereği ölerek diziden ayrıldı. Oyuncu sosyal medya hesabından bir de duygusal paylaşım yaptı.

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam 78. yeni bölümüyle ekrana geldi. Çukurova son bölümde trafik kazası yapan Yılmaz Akkaya, hastanede yaşam mücadelesi verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Aracığıyla seyir halindeyken kontrolü kaybeden Yılmaz, uçurumdan yuvarlandı. Kazaya şahit olan Demir ise Yılmaz'ı yanan araçtan kurtardı. Uzun bir ameliyatın ardından kendine gelen Yılmaz, kendisini kurtaran Demir'le helalleşti.

Ancak durumu kritik olan Yılmaz, Züleyha'yla konuştuğu sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölümü Çukurova'yı yasa boğdu.

"BAŞKA SERÜVENLERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Dizide 3 sezondur Yılmaz Akkaya rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş ise son bölümle veda etmiş oldu. Sosyal medya hesabından diziye veda mesajı paylaşan Uğur Güneş "Evet... Bir serüvenin daha sonuna geldim. Öncelikle yapımcılarıma, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, cefakar set ekibine, bütün benliğimle sevdiğim Adana halkına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen seyircimize sonsuz teşekkürler. Başka serüvenlerde görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun" dedi.