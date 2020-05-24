Oyuncu Turgay Tanülkü: "Bu bayramda yüreklerle bayramlaşmalıyız"
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Oyuncu Turgay Tanülkü: "Bu bayramda yüreklerle bayramlaşmalıyız"

Sinema ve tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında herkesin sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bayramlar yürek dostluğunu ortaya koyduğuna göre biz özellikle bu bayramda yüreklerle bayramlaşmalıyız.

24.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:52

Sinema ve tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında herkesin sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bayramlar yürek dostluğunu ortaya koyduğuna göre biz özellikle bu bayramda yüreklerle bayramlaşmalıyız. İlla ki sarılmamız, birbirimize dokunmamız gerekmiyor. Mümkün olduğu kadar yürek dostluğumuzu yapalım." dedi.

Tanülkü AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde herkesin dikkatli olması ve sorumlu davranması gerektiğini söyledi.

Tüm vatandaşların sosyal mesafeye uyarak kendisini ve yakınlarını koruması gerektiğine işaret eden Tanülkü, insanların kurallara uymasıyla birlikte sürecin daha da hızlı biteceğine dikkat çekti.

Tanülkü, "Sadece maske takmakla olmaz bu iş. Aynı zamanda insanların duyarlı olması da gerekiyor. Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var. Çünkü biz hasta olursak, bu onlara geçecek. Gençlikten bir umudun varsa, ilk önce gençliği koruman gerekiyor. Onun için birbirimize karşı saygılı olmalıyız." dedi.

"Ülkede bütünleşme var"

Salgının insanlar arasında hoşgörü ve paylaşımı da artırdığını dile getiren Tanülkü, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu hastalık şunu da getirdi. Ülkede bir bütünleşme var. Yer yer görüyoruz bunları. İnsanlar birbirine yardım etmeye başladı. Eskiden komşular birbirini tanımazken şimdi birbirlerine alışverişlerinde dahi destek olmaya başladı. Anladığım kadarıyla bir hoşgörü başladı. İnsanlar ayrımcılığı bırakıp, birbirine destek olmaya başladı."

"İlla ki sarılmamız, dokunmamız gerekmiyor"

Vatandaşları Ramazan Bayramında sosyal mesafeye uymaları ve birbirleriyle temasta bulunmamaları konusunda uyaran Tanülkü, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bayramlar yürek dostluğunu ortaya koyduğuna göre biz özellikle bu bayramda yüreklerle bayramlaşmalıyız. İlla ki sarılmamız, birbirimize dokunmamız gerekmiyor. Mümkün olduğu kadar yürek dostluğumuzu yapalım. Hemen hemen herkeste telefon var. Telefonlarla görüşelim. Sesleri duymak bile dostluğu pekiştiren şeylerdir. Bu bayramda korumalıyız kendimizi. Hem kendimizi hem de çocuklarımızı. Evet dışarıya çıkmıyoruz ama evde de sosyal mesafeye dikkat edelim. Çok iç içe olmayalım. Biraz mesafeyi korusunlar ki bu illetten bir an önce kurtulalım ülke olarak."

Oyuncu Turgay Tanülkü: 'Bu bayramda yüreklerle bayramlaşmalıyız'

Kaynak: AA

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