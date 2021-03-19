Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı.

KORONAVİRÜSE yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman , hastaneye kaldırıldı.

Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, "Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı