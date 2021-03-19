Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı.
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Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı.

19.03.2021 22:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:07
Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı.

KORONAVİRÜSE yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, hastaneye kaldırıldı.

KORONAVİRÜSE yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, hastaneye kaldırıldı.

Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, "Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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