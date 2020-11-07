Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı
07.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:11
Virüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan oyuncu Timuçin Esen, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun tedavisine evde devam ediliyor.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde başrol oynayan Timuçin Esen'in dizisi artan tedbirlerin ardından bir hafta ara verme kararı almıştı.
EVİNDE DİNLENİYOR
TV100'ün haberine göre, aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından test yaptıran Timuçin Esen'in test sonucu pozitif çıktı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KORONAVİRÜSLE İLGİLİ KAMU SPOTUNDA OYNAMIŞTI
Birçok dizi ve filmde oynayan Esen, koronavirüsün ülkemize gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs için çektiği kamu spotunda rol almıştı.