Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı

Virüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan oyuncu Timuçin Esen, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun tedavisine evde devam ediliyor.