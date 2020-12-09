Oyuncu Taner Barlas eşi Gülşah Kıray boşandı
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Oyuncu Taner Barlas eşi Gülşah Kıray boşandı

09.12.2020 08:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:52
Oyuncu Taner Barlas eşi Gülşah Kıray boşandı

73 yaşındaki oyuncunun dilekçesinde, "Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkansız hale getirmektedir.

73 yaşındaki oyuncunun dilekçesinde, "Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkansız hale getirmektedir. Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz" denildi. Taraflar mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunup birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. Yaklaşık 5 dakika süren duruşmada çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Kaynak: Hürriyet

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