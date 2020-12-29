Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Tamer Karadağlı, FOX TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

KOMBİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük olan 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 53 yaşındaki Karadağlı'nın Yıldız ile deri ceket kombini yapması da dikkatlerden kaçmadı.

GEÇEN SENE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Tamer Karadağlı geçtiğimiz sene Instagram hesabından Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" demişti.

Kaynak: Snob Magazin