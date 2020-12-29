Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi
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Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi

29.12.2020 09:04 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:38

FOX TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Tamer Karadağlı, FOX TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

KOMBİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük olan 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 53 yaşındaki Karadağlı'nın Yıldız ile deri ceket kombini yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Tamer Karadağlı, genç sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi

GEÇEN SENE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Tamer Karadağlı geçtiğimiz sene Instagram hesabından Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" demişti.

Oyuncu Tamer Karadağlı, genç sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

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Haber Yorumları (19)
KISKANÇLAR: KEDİ ÇİĞERE UZANAMYINCA . . .
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HAYRET: 30 yaş mı ayıp ayıp kızı yaşında nerde bu sivil toplum kuruluşları
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SKRKRC: ulan biz çıksak o yaş farkıyla sübyancı diye adımızı çıkarıp linç ederler be.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:12:22. #1.14#
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