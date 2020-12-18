Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi de oyuncu çıktı. Güzel oyuncu yaklaşık iki yıldır Kıvanç Kılınç ile aşk yaşıyor.

FOX TV ekranlarında yayınlanan mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Sinem Ünsal, özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

2 YILDIR AŞK YAŞIYORLAR

İlişkisini 2 yıldır gözlerden uzak şekilde sürdüren Ünsal'ın sevgilisi de meslektaşı çıktı. Oyuncu ile aşk yaşayan Kıvanç Kılınç, yaklaşık 3 yıl Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ferhat Paşa rolünü canlandırmıştı.

KIVANÇ KILINÇ KİMDİR?

Kıvanç Kılınç 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini Kanun Adına dizisi ile yaşadı; Filinta, Diriliş, Kaçak, Ulan İstanbul, Lale Devri, Muhteşem Yüzyıl, Yer Gök Aşk, Kız Takımı ve Bizim Evin Halleri dizilerinde rol aldı.

FOX TV'de yayınlanan; başrolü Kutsi ve Özge Özberk'in paylaştığı Kalbimdeki Deniz dizisinin kadrosunda yer aldı ve Artun karakterini canlandırdı. Bir Alaturka Hikayet - Raif ile Letafet' adlı tiyatro oyununda rolalan Kıvanç Kılınç aynı oyundaki rol arkadaşı Sinem Ünsal aşk yaşamaya başladı.

İşte çiftin aşk dolu pozları...