Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı İki sene önce Güldür Güldür ekibine dahil olan başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. Konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan oyuncu, yeni teklifleri değerlendirmeye başladı.

Yayınlanan her bölümüyle izleyicilere gülme krizi yaşatan Güldür Güldür Show'da bir ayrılık yaşandı. Kasım 2018'de Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosuna dahil olan Sinan Çalışkanoğlu, ekibe veda etti.

SENARYOLARI OKUMAYA BAŞLADI

Evli olan Sinan Çalışkanoğlu, kariyerine farklı bir yön vermek için gelen senaryoları okumaya karar verdi. Kişisel gelişim uzmanı ve profesyonel koçluk yapan Çiğdem Çalışkanoğlu ile evli olan Sinan Çalışkanoğlu, şu sıralar eşiyle bol bol vakit geçiriyor.

Güldür Güldür Show ile hayran kitlesini genişleten Çalışkanoğlu'nun Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

Sinan Çalışkanoğlu, 26 Ocak 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezi'nde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı Sırlar Dünyası/Sır Kapısı adlı dizi ile yaşayan Sinan Çalışkanoğlu; Kertenkele, Bir Yastıkta, Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Türk Malı, Hayat Bilgisi, Selena, Bir İstanbul Masalı, Göktaşı, İlk Buluşma, Güldür Güldür, Batlır gibi yapımlarda yer aldı.

2007'de oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlendi ve 2010'da boşandı. 2013 yılında ise yine kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenen Sinan Çalışkanoğlu, 2015 yılının son aylarında boşandı. 21 Nisan 2018 yılında Çiğdem Şen ile üçüncü evliliğini yaptı.