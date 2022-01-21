Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
SERBEST BIRAKILDITiyatro oyunu için geldiği Malatya'da havalimanında gözaltına alınan oyuncu Sermiyan Midyat, Akçadağ Adliyesi'ne götürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
Tiyatro oyunu için geldiği Malatya'da havalimanında gözaltına alınan oyuncu Sermiyan Midyat, Akçadağ Adliyesi'ne götürüldü. İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri