Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı (2) - Haberler
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Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı (2)

Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

SERBEST BIRAKILDITiyatro oyunu için geldiği Malatya'da havalimanında gözaltına alınan oyuncu Sermiyan Midyat, Akçadağ Adliyesi'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Tiyatro oyunu için geldiği Malatya'da havalimanında gözaltına alınan oyuncu Sermiyan Midyat, Akçadağ Adliyesi'ne götürüldü. İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

Sermiyan Midyat, Tiyatro, Akçadağ, Malatya, Güncel, Haber

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