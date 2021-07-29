Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
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Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, oyuncu Şerif Sezer'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, oyuncu Şerif Sezer'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan, Sezer'in, vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Sezer, kamu spotunda, "Geriye dönüp baktığımda, geçmez sandığım bütün acıların geçip gittiğini görüyorum. Bu da geçecek. Gene hayata dört elle sarılacağız umutla, aşı sayesinde. Lütfen aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek veriyor.

Bakan Koca hayatını kaybeden başhekim için başsağlığı diledi

Öte yandan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vefat eden Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Kalyoncu için başsağlığı diledi.

Bakan Koca, "Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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