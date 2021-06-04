Oyuncu Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz kamaştırıyor
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Oyuncu Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz kamaştırıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından süper mini elbiseli pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Cem Yılmaz'la ayrıldıktan sonra iş adamı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürülen ve iddiaları her fırsatta yalanlayan Serenay Sarıkaya, bu sefer de pozlarıyla adından söz ettirdi.

BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 9,1 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu renkli süper mini elbiseyle verdiği pozları paylaştı. Sarıkaya'nın herhangi bir açıklama yazmadan paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın yeni pozları...

Oyuncu Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz kamaştırıyor
Oyuncu Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz kamaştırıyor
Oyuncu Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz kamaştırıyor
Oyuncu Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz kamaştırıyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz kamaştırıyor - Haberler Magazin
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