Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı
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Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayıp "Arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" dedi.

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen genç oyuncu Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi.

"ÇİRKİN BİR ÜSLUP İLE YAZILAN İLİŞKİ HABERİ ASILSIZDIR"

Kısa sürede gündem olan ve Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı

ÜNLÜ İSİMLE AŞK YAŞAMIŞTI

Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar'ın otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri bulunuyor. Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile ilişki yaşamıştı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 08:02:33. #1.15#
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