Oyuncu Seray Sever, TV8 ekranlarında sunuculuk yapmaya başlıyor

Yıllar önce yayınlanan Dadı dizisiyle yıldızı parlayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Seray Sever, sunucu olarak geri dönüyor.Seray Sever, TV8 ekranlarında Hakan Hatipoğlu ile 'Gel Yazın Konuşalım' adlı programı sunacak.

BUGÜN BAŞLIYOR

Yaz sezonu için hazırlanan "Gel Yazın Konuşalım", 4 Temmuz Perşembe (yarın) hafta içi her gün 09:55 ile 12:00 saatleri arasında canlı yayında, zengin içeriği ile birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla yaz aylarında izleyiciyle buluşacak.

Seray Sever, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de Derya Çakır olmuştu. Sever, en son 2017 yılında Klavye Delikanlıları dizisine konuk olmuştu.