: Oyuncu Sema Öztürk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı

19.02.2020 07:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:03

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz, dün akiam 157. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. EDHO son bölümde Bicolar ile Çakıbeyliler arasındaki savaş kızıştı. Bicolar, Yasemin'i kullanarak Boran'a tuzak kurdu ve paraların yerini öğrendi. Tuzağa düşen Boran ise Yasemin'in ihanetini öğrenince şok yaşadı.

DİZİDEN AYRILDI

Alparslan'ın avukatı Damla, Altan'ın tuzağına düşerek öldürüldü. Ünlü oyuncu Sema Öztürk ise bu sahneyle EDHO'ya veda etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır. Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.

SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

Sema Öztürk, 23 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünya geldi. Oyunculuğa 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Yasemin rolüyle başladı. Öztürk, Meryem dizisinde de Tülin Sargun rolünü canlandırdı. Sema Öztürk, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Avukat Damla karakterine hayat verdi.

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