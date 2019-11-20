Oyuncu Şebnem Sönmez, Yıldız Kenter'in cenazesinde canlı yayın yapmak isteyen vatandaşla tartıştı

20.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:19

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter, geçtiğimiz Cumartesi günü akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenen usta oyuncunun tabutu daha sonra da Levent Afet Yolal Camii'ne getirildi. Kenter'in cenazesine katılan oyuncu Şebnem Sönmez ile bir vatandaş arasında tartışma yaşandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törene usta tiyatrocunun çok sayıda seveni katıldı ve tiyatro sahnesine çıkarak veda konuşmalarını gerçekleştirdi. Törenin ardından usta tiyatrocunun naaşı Levent Afet Yolal Camii'ne getirildi. 91 yıllık ömrüne sığdırdığı sanat dolu kariyeriyle hafızalarda yer eden Yıldız Kenter, dualar eşlinde son yolculuğuna uğurlandı.

"KADIN OLMASAYDIN GÖRÜRDÜN"

Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde tatsız bir tartışma da yaşandı. Törene katılan oyuncu Şebnem Sönmez, törende canlı yayın yapan bir kişiye tepki gösterince ortalık gerildi. Hürriyet'te yer alan habere göre: Canlı yayın yapmak isten adam, "Sen kadın olmasaydın görürdün" demesi üzeri gerginlik tırmandı. Aldığı cevapla sinirlenen Sönmez'i Demet Akbağ ve Berna Laçin sakinleştirdi. Sanatçılar, "Bu yapılan çok ayıp. Cenazede selfie ve canlı yayın yapılır mı" deyip yaşanan olaya sitem etti.