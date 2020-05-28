Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
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Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı

Dün akşam nefes kesen bir bölümle ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde Omsna Bey ele geçirdiği Alişar'ı öldürdü. Alişar karakterini oynayan Saruhan Hünel ise bu ölümle diziye veda etti.

Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
28.05.2020 08:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:45

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic'in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Kuruluş Osman, dün akşam 23. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin final bölümünde yaşananların ardından Alişar rolünü oynayan Saruhan Hünel, kadrodan ayrıldı.

"FETHETTİĞİMİZ BU TOPRAKLAR ZULÜM BİTMİŞTİR" DEYİP ÖLDÜRDÜ

Kuruluş Osman son bölümde ihanet içinde olan Alişar'ı yakalayan Osman Bey, iple bağlayarak obaya getirdi. Osman Bey Alişar'ı öldürmek üzereyken, Geyhatu'nun elçisi olan Noyan Sabutay obaya geldi. Noyan Sabutay, Alişar'ı bırakmalarını ve Osman Bey'i kendilerine teslim etmelerini istedi ve aksi halde Kayı ve diğer obaların kılıçtan geçirileceği tehdidinde bulundu. Ancak geri adım atmayan Gündüz Bey, "Biz bir ölür bin diriliriz. Lakin Osman Bey'i teslim etmeyiz" sözleriyle meydan okudu. Osman Bey ise "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözlerinin ardından Noyan Sabutay'ın gözleri önünde Alişar'ı öldürdü. Osman Bey'in "Fethettimiz bu topraklarda zulüm bitmiştir" sözleri de dikkat çekti.

Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı

KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı bir plan kurar.

Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
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