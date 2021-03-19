Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor
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Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor

19.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:37

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Kırmızı Oda, dizisi 29 yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizide Doktor Hanım'ın danışmanı olan Nazlı'yı canlandıran Pınar Deniz, bu akşamki bölümle kadrodan ayrılacak.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde izleyicileri üzecek bir ayrılık yaşanacak.

HİKAYESİ 7 BÖLÜM SÜRDÜ

Kırmızı Oda'ya 23. bölümde Nazlı karakteriyle dahil olan ve kısa zamanda hikayesiyle büyük ilgi çeken Pınar Deniz, 29. bölümde son kez dizide yer alacak.

Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor

Mutsuz bir evliliği olan ancak eşinden boşanmak istemeyen Nazlı, Doktor Hanım'a başvurarak çocukluğundan bu yana yaşadıklarını anlattı. Yıllar önce babasının annesini terk etmesinden çok etkilenen Nazlı, bu olayın onu etkilediğini ve kendisine zarar verdiğini anlayınca hayatını değiştirmeye ve kendini mutlu etmeye karar verdi. Eşinden boşanma kararı alan Nazlı, yıllar önce mutlu bir birlikteliği olan Haluk ile yeniden bir ilişkiye başlama kararı aldı.

Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:05:57. #1.15#
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