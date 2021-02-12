Oyuncu Özge Özder anne oldu

Sadakatsiz dizisinde 'Derya' karakterine hayat veren Özge Özder'in annelik heyecanı! 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder dün doğum yaptı.

Bebeklerine 'Luna' adını veren ikili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

"HOŞ GELDİN AY KIZIM"

Eşi ile birlikte çekilen karnı burnunda karelerini paylaşan Özder, gönderisine, "Kucagˆımızdasın artık... Hos¸ geldin ay kızım" notunu düştü.

"DÜNYA GÜZELİM"

34 yaşındaki Güleryüz, eşinin paylaşımına, "Dünya güzelim... Senin ve benim parçam geldi yanımıza artık. Ay kızım benim... Aramıza hoş geldin" yorumunu yaptı.

"BİZ ÇOK İYİYİZ"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, duygularını, "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz. Çok şükür. Bu süreçte duaları ve iyi dilekleri ile bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür... Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün. Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım" sözleriyle ifade etti. Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU

Çiftin yakın dostları güzel haberi alınca hastaneye akın etti. Başta Gözde Kansu ve Begüm Birgören olmak üzere çok sayıda ünlü isim çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz bebek müjdesini arkadaşlarına böyle vermişti...

Kaynak: Hürriyet