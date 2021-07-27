Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, her gören partneri Ecem Erkek'e benzetti
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Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, her gören partneri Ecem Erkek'e benzetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Onur Buldu, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı gören birçok kişi, Buldu'yu rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzeti.

Güldür Güldür Show adlı programda Bilal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Buldu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

HER GÖREN ECEM ERKEK ZANNETTİ

Buldu'nun "Mermiye kafa attığımız yıllar" notuyla yayınladığı fotoğraf kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Oyuncunun çocukluğu Güldür Güldür'de Naime karakterini oynayan rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetildi.

Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, her gören partneri Ecem Erkek'e benzetti

YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafa birçok "Naime'nin küçüklüğü", "Naime zannettim", "Ecem Erkek sandım" yorumu yaptı.

İşte Onur Buldu'nun fotoğrafına yapılan bazı yorumlar...

Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, her gören partneri Ecem Erkek'e benzetti
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, her gören partneri Ecem Erkek'e benzetti
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, her gören partneri Ecem Erkek'e benzetti
Ecem Erkek
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, her gören partneri Ecem Erkek'e benzetti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, her gören partneri Ecem Erkek'e benzetti - Haberler Magazin
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